Ніяких стосунків з китаянками: США заборонили своїм урядовцям романтичні стосунки з громадянами КНР

https://racurs.ua/ua/n205309-niyakyh-stosunkiv-z-kytayankamy-ssha-zaboronyly-svoyim-uryadovcyam-romantychni-stosunky.html

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У січні 2025 року, за пару днів до інавгурації Дональда Трампа, уряд США запровадив заборону на романтичні або сексуальні стосунки між американськими урядовцями, які працюють у Китаї, та громадянами КНР.

Як пише APN, політика, ініційована колишнім послом США у Китаї — Ніколасом Бернсом, поширюється на дипломатів, членів їхніх сімей та підрядників із допуском до секретної інформації. Винятки можливі лише для вже існуючих стосунків за умови схвалення Державним департаментом.

У разі відмови особи повинні припинити стосунки або залишити посаду.

До цього, влітку 2024 була введена директива, що забороняла стосунки лише із китайськими працівникам посольства США.

Рішення було прийнято на тлі занепокоєнь щодо використання китайськими спецслужбами романтичних зв’язків для отримання конфіденційної інформації та шпигунства.