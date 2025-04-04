Десантники ЗСУ розгромили російську колону на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

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ЗСУ відбили механізований штурм росіян на Покровському напрямку.

Ворожа колона бронетехніки та підрозділи піхоти намагалися прорвати позиції підрозділів 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Збройних сил України. Росіяни пішли в атаку у четвер, 3 березня. Однак у ході бою противник зазнав втрат. Про це командування ДШВ повідомило у Facebook.

Зазначається, що російську колону вдалося розбити завдяки злагодженій роботі артилерії, розвідки, аеророзвідці, підрозділам ударних БпЛА та інженерних підрозділів. Частина техніки підірвалася на заздалегідь підготовлених інженерних рубежах. У ході бою окупанти втратили 58 солдатів, три танки, 11 бойових машин піхоти, автомобіль та мотоцикл.

Успішному відбиттю атаки сприяла спільна та злагоджена робота підрозділів 46-ї бригади за підтримки 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади, 5-ї окремої важкої механізованої бригади та 33-ї окремої механізованої бригади, — поінформували в ДШВ.

Нагадаємо, днями російська армія пішла на штурм у районі Андріївки на Донеччині. У ході атаки ворог задіяв близько двох взводів особового складу та бронетехніку.

Під час бою бійці Сил оборони України уразили 12 одиниць техніки окупантів, з них сім було повністю знищено. На «вантаж 200» були перетворені 18 загарбників, а сім поранено.