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Ракурс
Дрони атакували російський завод «Промсинтез», скріншот відео

Українські дрони вразили завод з виробництва вибухівки у рф — ЗМІ (ВІДЕО)

5 кві 2025, 17:53
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Ударні дрони Служби безпеки України атакували російський завод «Промсинтез», який виробляє вибухівку.

Про це сьогодні, 5 квітня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на джерела в СБУ.

Вночі ударні дрони СБУ атакували підприємство «Промсинтез» в Чапаєвську Самарської області. Цей завод є одним з провідних в рф та СНД виробників промислових вибухових речовин (аммонал, амоніт, грануліт), — розповіло джерело агентства.

Зазначається, що на вказаному підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загоряння. Як наслідок — керівництво заводу зупинило технологічні процеси.

СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною ВПК та виготовляють зброю для війни проти України. Такі об‘єкти є абсолютно законними військовими цілями, — наголосило джерело.

У соцмережах вже з’явилися відео, на котрих, як стверджується, показано момент атаки.

Джерело: «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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