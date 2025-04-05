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Дрони атакували російський завод «Промсинтез», скріншот відео
Українські дрони вразили завод з виробництва вибухівки у рф — ЗМІ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205355-ukrayinski-drony-vrazyly-zavod-z-vyrobnyctva-vybuhivky-u-rf-zmi-video.htmlРакурс
Ударні дрони Служби безпеки України атакували російський завод «Промсинтез», який виробляє вибухівку.
Про це сьогодні, 5 квітня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на джерела в СБУ.
Вночі ударні дрони СБУ атакували підприємство «Промсинтез» в Чапаєвську Самарської області. Цей завод є одним з провідних в рф та СНД виробників промислових вибухових речовин (аммонал, амоніт, грануліт), — розповіло джерело агентства.
Зазначається, що на вказаному підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загоряння. Як наслідок — керівництво заводу зупинило технологічні процеси.
СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною ВПК та виготовляють зброю для війни проти України. Такі об‘єкти є абсолютно законними військовими цілями, — наголосило джерело.
У соцмережах вже з’явилися відео, на котрих, як стверджується, показано момент атаки.
Джерело: «Укрінформ»