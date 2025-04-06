Руйнування офісів у Києві. Фото: FREEДОМ

https://racurs.ua/ua/n205376-rosiyska-raketna-ataka-poshkodyla-ofis-derjavnyh-telekanaliv-u-kyievi.html

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Російська ракетна атака на Київ 6 квітня призвела до значних руйнувань офісів державних телеканалів.

Руйнувань зазнали будівлі, в яких розміщені редакції каналів державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України». Співробітники ДП, на щастя, не постраждали. Про це повідомив інформаційний портал FREEДОМ.

Зазначається, що обстріл зруйнував новий ньюзрум телеканалу FREEДОМ, приміщення, в якому після обстрілу 12 лютого будували оновлену студію. Наразі мовник продовжує працювати з резервної студії.

Також були пошкоджені приміщення, в яких після лютневої атаки була розміщена міжнародна редакція (діджитал-платформи UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português), редакція телеканалу «Дім», ефірні апаратні, офісні приміщення, приміщення діджитал-редакції.

Тим часом в ефірі телемарафону керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росія вночі запустила по Україні шість балістичних ракет, п’ять з яких влучили по Київщині. ППО вдалося збити одну ракету.

Нагадаємо, в прокуратурі заявили, що внаслідок російської атаки в Києві виникла пожежа у меблевому цеху та часткове руйнування верхніх поверхів офісного центру в Оболонському районі. Пошкоджено 13 автомобілів, припаркованих поруч. Також виникла пожежа у нежитловій будівлі в Дарницькому районі.

Внаслідок обстрілу загинула одна людина та постраждали ще троє осіб.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування ст. 438 (воєнний злочин) Кримінального кодексу України.