Володимир Зеленський доручив активізувати контакти з союзниками щодо посилення ППО України. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський зробив заяву після нічної комбінованої російської атаки.

Глава держави доручив очільникам Міноборони та МЗС активізувати контакти з партнерами щодо протиповітряної оборони й закликав Сполучені Штати Америки та Європу більше виробляти системи протиповітряної оборони та ракети до них. Про це йдеться у зверненні президента, яке 6 квітня було опубліковане у Telegram.

В контексті «Рамштайну» зустріч готується. Головних завдань на сьогодні два, і це саме ППО, саме «Петріоти», і друге завдання — це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання всіх деталей, — йдеться у зверненні.

На двосторонній основі доручена робота щодо ППО з США, які «мають достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор».

Зеленський також закликав союзників максимально активізувати виконання домовленостей щодо надання Україні ППО, які були досягнуті, але досі не реалізовані.

Patriot, які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя. Також варто й у Європі, і в Америці значно активніше виробляти системи ППО, ракети до них. Ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво й потребуємо відповідних політичних рішень, — зазначив глава держави.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки виникла пожежа у меблевому цеху та часткове руйнування верхніх поверхів офісного центру в Оболонському районі. Також виникла пожежа у нежитловій будівлі в Дарницькому районі. Внаслідок обстрілу загинула одна людина та постраждали ще троє осіб.

У Київській області постраждала одна особа, зафіксовані руйнування у трьох районах.