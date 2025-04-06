росія шпигувала за атомними підводними човнами Великої Британії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n205382-shpygunski-datchyky-rosiyi-vyyavyly-u-brytanskyh-vodah-the-times.html

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Росіяни могли слідкували за британськими підводними човнами фактично.

Британські військові виявили у водах країни російські датчики для стеження за атомними ракетними підводними човнами. У Британії дізналися про ці датчики, коли кілька з них винесло на берег. Пристрої розглядаються як потенційна загроза національній безпеці. Про це повідомило The Times.

Зазначається, що Москва намагалася зібрати розвідувальні дані про чотири британські підводні човни Vanguard, які несуть ядерне озброєння. Щонайменше одна з цих субмарин перебуває в морі в рамках безперервної операції Великої Британії щодо стримування в морі.

Не повинно бути жодних сумнівів, що в Атлантиці вирує війна. Це гра в кота й мишки, яка триває після закінчення холодної війни, а тепер знову набирає обертів. Ми бачимо надзвичайну активність рф, — заявив один із топ-посадовців британської армії.

Також англійські медіа пишуть, що в 2024 році російський розвідувальний корабель «Янтарь» привернув до себе увагу, коли опинився біля берегів Великої Британії. Програма підводних досліджень цього судна в основному контролюється Головним управлінням глибоководних досліджень Міноборони російської федерації.

Нагадаємо, в грудні 2024 року над військовою базою США «Рамштайн» у Німеччині помітили багато невідомих БпЛА. Також безпілотники зафіксували над об'єктами, що належать оборонному концерну Rheinmetall і хімічному концерну BASF. Німецькі органи безпеки тоді шукали операторів дронів, але безуспішно.

Джерело: The Times