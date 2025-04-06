У Кривому Розі до 20 осіб зросла кількість жертв російського ракетного удару. Фото:

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Ракурс

У Кривому Розі до 20 осіб зросла кількість жертв російського ракетного удару, який відбувся 4 квітня.

У неділю, 6 квітня, у лікарні помер один з постраждалих — 57-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але врятувати не змогли. Про це очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомили у Telegram.

На жаль, кількість жертв російської терористичної атаки 4 квітня зросла до 20 людей. Від численних ран у лікарні помер чоловік 57 років. Лікарі цілодобово робили все можливе та неможливе, але травми виявилися несумісними з життям, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 квітня російська федерація атакували балістичним озброєнням з касетною частиною житловий мікрорайон у Кривому Розі. Внаслідок цієї атаки були пошкоджені десятки багатоквартирних житлових будинків та автомобілі. Загинули 19 осіб, в тому числі дев’ятеро дітей.

Станом на 6 квітня кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок ракетної атаки збільшилась до 75 людей. У важкому стані перебувають 19 поранених, з них четверо — діти. Двоє діток у дуже важкому стані.

Того ж дня, 4 квітня, росіяни атакували Кривий Ріг ще й «Шахедами». Внаслідок цієї атаки загинула жінка, а семеро осіб постраждали.

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що ця ракетна атака стала найбільшим вбивством українських дітей за весь час повномасштабної війни рф проти України.