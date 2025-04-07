У лікарнях Кривого Рогу досі перебувають понад 30 поранених. Фото:

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У Кривому Розі в лікарнях продовжують перебувати 33 мешканці, які постраждали 4 квітня внаслідок російської ракетної атаки.

Серед госпіталізованих четверо дітей. У вадкому стані перебувають 18 поранених, серед них — дві дитини. Ще 20 поранених, з яких двоє у тяжкому стані, перебувають у лікарнях після попередніх ворожих ударів по Кривому Рогу. Про це голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив у Telegram.

Керівник міста додав, що досі триває ліквідація наслідків російської атаки. Сьогодні з 8.00 до 17.00 в Саксаганському районі працюватиме штаб допомоги людям. А в Довгинцівському районі мешканці можуть звертатися в районний виконком. У цьому штабі можна отримати будівельні матеріали для ремонту та подати заявку на матеріальну допомогу від міста.

Нагадаємо, 4 квітня російська федерація атакували балістичним озброєнням з касетною частиною житловий мікрорайон у Кривому Розі. Внаслідок цієї атаки були пошкоджені десятки багатоквартирних житлових будинків та автомобілі. Загинули 19 осіб, в тому числі дев’ятеро дітей. Постраждали 75 осіб.

Того ж дня, 4 квітня, росіяни атакували Кривий Ріг ще й «Шахедами». Внаслідок цієї атаки загинула жінка, а семеро осіб постраждали.

В ООН заявили, що ця ракетна атака стала найбільшим вбивством українських дітей за весь час повномасштабної війни рф проти України.