ЗСУ уразили три російські «Буки» в Курській області. Фото:

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Сили безпілотних систем знищили три російські системи ППО.

У районі Курської області оператори 413-ї ОББС «Рейд» у взаємодії зі зведеним загоном «Джміль» 78-го окремого десантного штурмового полку впродовж 12 годин виявили та уразили три ЗРК «Бук» противника. Зокрема, FPV-дрони влучили по пускозаряджальній установці «Бук-М2», яку противник замаскував у лісосмузі. Це призвело до детонації ракет та її знищення. Про це СБС Збройних сил України повідомили у Facebook.

Також українські оператори вразили дві пускові установки «Бук-М3», пошкодивши їхні радари. Військові наголосили, що радар — це ключовий елемент ЗРК, що призначений для «підсвічування» повітряних цілей та наведення ракет. Саме тому його знищення підриває бойові спроможності комплексу.

Як відомо, «Бук-М3» (9K37M3/SA-17 Grizzly) — це сучасний мобільний зенітно-ракетний російський комплекс, один із ключових елементів протиповітряної оборони країни-агресора. Цей ЗРК здатний знищувати повітряні цілі на висотах до 35 км і супроводжувати їх на відстані до 70 км. Вартість повного комплексу складає близько 45 млн дол.

Нагадаємо, 25 січня оператори 412-го полку NEMESIS виявили та завдали точного удару по пусковій установці зенітно-ракетного комплексу «Бук-М3» — одному з ключових елементів ППО ворога.