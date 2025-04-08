Українці створили РЕБ Lima, здатний глушити навігацію російських авіабомб з УМПК

https://racurs.ua/ua/n205417-ukrayinci-stvoryly-reb-zdatnyy-glushyty-navigaciu-rosiyskyh-aviabomb-z-umpk.html

Ракурс

Українські інженери створили РЕБ Lima, здатний глушити систему супутникової навігації російських авіаційних бомб з УМПК.

За словами колишнього чиновника Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге, українським фахівцям вдалося створити систему, яка здатна глушити російські авіаційні бомби з УМПК, тим самим зменшуючи точність їхніх ударів.

Про це повідомляє видання The Economist із посиланням на слова Ланге.

Він вважає, що Україні вдалося здійснити справжній прорив у сфері систем радіоелектронної боротьби, а вироби, які наразі застосовуються на фронті, перевершують можливості як російських, так і західних систем.

Lima — це не традиційна станція радіоелектронної боротьби, яка просто створює радіошум для ворожих систем, пише «Мілітарний». За інформацією виробника, у системі застосовується цифрове придушення з використанням поєднання глушіння, спуфінгу та інформаційної кібер-атаки на навігаційний приймач.

Слід зауважити, що російський високоточний комплект УМПК використовує комбіновану систему наведення, яка складається з інерціальної системи, що вводить у модель координати цілі, та супутникової системи навігації, яка контролює бомбу протягом більшої частини польоту.

У разі втрати зв’язку бомба продовжує політ у напрямку цілі, орієнтуючись уже на інерціальну систему наведення, яка, залежно від часу польоту авіабомби, дає дедалі більші відхилення.

Так, наприклад, американський високоточний комплект JDAM при використанні GPS має кругову ймовірну похибку 1−5 метрів.

Водночас, коли бомба не має зв’язку й орієнтується виключно на інерціальну систему, похибка становить 13 метрів після 38 секунд польоту або ж 30 метрів після 100 секунд польоту.

Слід зауважити, що тут також відіграє роль і тривалість польоту бомби, оскільки саме вона є важливою для виникнення суттєвих відхилень від заданої траєкторії. Якщо у випадку з JDAM після 100 секунд польоту похибка становить 30 метрів, то у випадку з УМПК вона може сягати 50−100 метрів.

Окрім західних політиків, про втрату російської переваги на полі бою у вигляді масового застосування УМПК повідомляють і російські пропагандисти.

Вони заявляють, що Україна використовує значну кількість засобів радіоелектронної боротьби, які розташовані вздовж маршрутів польоту бомб. Унаслідок цього бомби втрачають здатність до точної корекції польоту та починають відхилятися від заданого курсу.

Російський «воєнкор» «Fighterbomber», чий Telegram-канал присвячений росавіації, писав, що «вік божественних УМПК (універсальних модулів планування і корекції) виявився недовгим». За його словами, КАБИ не влучають, а «усі системи супутникової корекції офіційно покинули чат».

Також, стверджував він, ЗСУ «навчилися в портативні та мобільні станції РЕБ».

Це не означає, що рф перестала використовувати КАБ, але їхнє використання тепер часто виявляються невдалими і бомби падають далеко від намічених цілей. Проте, пише The Telegraph, прогрес України в цій галузі може бути підірвано нещодавнім рішенням Трампа призупинити військову допомогу Україні.

Європа пообіцяла заповнити прогалину там, де це необхідно. Проте експерти кажуть, що без підтримки США Україні буде складно продовжувати ефективні бойові дії після літа 2025 року.