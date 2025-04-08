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Ракурс
У Мінфіні заперечили брак грошей на виплати військовим

Виплати військовим — у Мінфіні заперечили брак грошей

8 кві 2025, 12:29
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У Міністерстві фінансів України заперечили інформацію про те, що існує загроза для виплат військовослужбовцям ЗСУ

У відомстві зазначили, що фінансування ЗСУ є «беззаперечним пріоритетом».

Вже понад три роки повномасштабної війни всі виплати військовим здійснюють вчасно та у повному обсязі. Так буде і надалі, — заявляють у Мінфіні.

Раніше видання «Економічна правда» повідомило, що влада має збільшити видатки оборони на понад 200 млрд грн інакше військовослужбовці наприкінці року можуть залишитися без грошового забезпечення.

Джерело: Ракурс


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