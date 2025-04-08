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У Мінфіні заперечили брак грошей на виплати військовим
Виплати військовим — у Мінфіні заперечили брак грошейhttps://racurs.ua/ua/n205419-vyplaty-viyskovym-u-minfini-zaperechyly-brak-groshey.htmlРакурс
У Міністерстві фінансів України заперечили інформацію про те, що існує загроза для виплат військовослужбовцям ЗСУ
У відомстві зазначили, що фінансування ЗСУ є «беззаперечним пріоритетом».
Вже понад три роки повномасштабної війни всі виплати військовим здійснюють вчасно та у повному обсязі. Так буде і надалі, — заявляють у Мінфіні.
Раніше видання «Економічна правда» повідомило, що влада має збільшити видатки оборони на понад 200 млрд грн інакше військовослужбовці наприкінці року можуть залишитися без грошового забезпечення.