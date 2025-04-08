Акаунт премʼєра Чехії в X зламали

https://racurs.ua/ua/n205420-akaunt-prem-iera-chehiyi-v-x-zlamaly.html

Ракурс

Акаунт премʼєра Чехії в X зламали — там зʼявилися пости про напад росіян на чеську армію.

Обліковий запис Петра Фіали потрапив під атаку хакерів. Уранці там опублікувати пости про нібито напад росіян на чеських військових біля кордону з Калінінградом і чеські санкції у відповідь на американські мита. В уряді ці заяви спростували, повідомили Сeskenoviny.

Обліковий запис премʼєр-міністра був захищений, зокрема двоетапною автентифікацією, його атакували хакери. Фейкові публікації вже видалили.

В одному з постів, опублікованих хакерами, йшлося про атаку російських військ на чеські підрозділи біля кордону з Калінінградом. Речниця уряду підтвердила, що це неправда.

У двох інших публікаціях чеською та англійською мовами писали про підготовку санкцій у відповідь на мита, які запровадив президент США Дональд Трамп.

Поліція розслідуватиме інцидент.