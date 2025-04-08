Нацбанк планує змінити дизайн гривні

https://racurs.ua/ua/n205422-nacbank-planuie-zminyty-dyzayn-gryvni.html

Ракурс

Нацбанк ініціює публічну дискусію щодо майбутнього дизайну гривні.

Як має змінитися зовнішній вигляд національної валюти, щоб «говорити» не про минуле, а про сучасне та майбутнє? Які сенси має транслювати українська гривня про цінності нашої держави та історичні події, які ми переживаємо? Нацбанк пропонує розпочинати думати над цим, — зазначив у колонці на «Історичній правді» голова правління НБУ Андрій Пишний.

Він нагадав, що нинішній дизайн банкнот гривні був затверджений ще у 1992 році.

Водночас голова НБУ висловив переконання, що за останні 30 років Україна змінилася, як і українці.

Нині ми з вами пишемо нову визначальну сторінку нашої історії — на полі битви та в серцях сучасних героїв, сучасних мешканців України… Чи має право нинішнє покоління України, яке переживає ці трагічні події, сказати своє слово, які символи вони хочуть бачити на наступній банкноті? Для мене це навіть не питання, — додав Пишний.

Він також повідомив, що «починаючи розмову про символи і смисли в дизайні банкнот, ми не винаходимо велосипед». На його думку, це нормальний еволюційний процес для будь-якої держави, а у Європейському Союзі вже втретє, з часу появи банкнот євро у 2002 році, планують змінити їхній дизайн.

У жовтні 2024 року Національний банк розробив та подав до Верховної Ради пакет законопроєктів про зміну назви розмінної монети України з «копійки» на «шаг».