Нові мита США проти Китаю складуть 104%

https://racurs.ua/ua/n205434-104-ssha-zaprovadjuut-novi-myta-proty-kytau.html

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Білий дім офіційно підтвердив намір президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 50% тарифи проти Китаю, що потенційно збільшить рівень митних зборів з КНР до 104%.

Про це сьогодні, 8 квітня, під час прес-брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зазначається, що нові тарифи набудуть чинності 9 квітня.

На початку квітня Трамп запровадив додаткові тарифи у 34% на китайські товари, в результаті чого загальний обсяг мит на китайську продукцію зростав до 54%. У відповідь Китай також запровадив 34% мит на всі американські товари та ввів обмеження експорту деяких рідкісноземельних елементів.

Після цього Трамп на своїй сторінці у соцмережі Truth Social висловив обурення діями Китаю й наголосив, що це сталося «попри його попередження», що будь-яка країна, яка помститься США за запроваджені тарифи, «негайно відчує нові, суттєво вищі тарифні ставки крім тих, що були встановлені на початку».

Тоді Трамп наголосив, що в разі, якщо Китай не скасує свої 34% мита до 8 квітня, «Сполучені Штати запровадять додаткові тарифи проти Китаю в розмірі 50% вже з 9 квітня».

Джерело: «Укрінформ»