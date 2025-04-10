У ЗСУ скасували наказ про мобілізацію ексочільника Держфіскальної служби Романа Насірова

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У ЗСУ скасували наказ про мобілізацію ексочільника Держфіскальної служби Романа Насірова.

У ні ч на 10 квітня Військова служба правопорядку повідомила, що з цього приводу проводиться службове розслідування.

За даними Військової служби правопорядку, Насіров мобілізувався добровільно. Натомість командир бригади визнав його наказ про мобілізацію протиправним та скасував його.

Головнокомандувач ЗСУ наказав провести службове розслідування щодо призову Насірова.

Його обвинувачують у отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн.

Це сталося на етапі судових дебатів. Це майже фінальна стадія судового розгляду, за кілька засідань вже мав бути вирок, — повідомила 9 квітня речниця САП «Суспільному».

Адвокат Насірова подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв’язку з мобілізацією свого клієнта.