Росіяни розстріляли чотирьох українських військовополонених на Запоріжжі. Фото:

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Російські окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених у Запорізькій області.

Воєнний злочин вороги вчинили 13 березня біля села Пʼятихатки. Відео страти зняли український та російський дрони. На кадрах полонені українські солдати виходять зі зруйнованого будинку під дулами зброї і лягають обличчям у траву. Після цього росини впритул розстрілюють полонених у спини. Про це повідомило видання Associated Press, яке й оприлюднило відео.

Це ж саме відео росіяни публікують у своїх воєнних пабліках. Однак там запис обривається на моменті, коли захисники ще живі.

Речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий наголосив, що страти українських військовополонених — це системна політика російських загарбників. Він заявив, що винні у цьому воєнному злочини повинні бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, у січні росіяни розстріляли двох бійців Сил Територіальної оборони ЗСУ, яких взяли в полон на одному з напрямків. Через кілька днів після цього оператори українських ССО знищили частину російської групи, яка розстріляла полонених бійців ТрО, а решту змусили здатися в полон.