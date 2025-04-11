У ТЦК в Луцьку виявили тіло голови ВЛК

Тіло голови ВЛК виявили у ТЦК в Луцьку, фото: «Волинь 24»

https://racurs.ua/ua/n205492-u-tck-v-lucku-vyyavyly-tilo-golovy-vlk.html

Ракурс

У приміщенні Луцького ОМТЦК та СП виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців сьогодні, 11 квітня, вранці. Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти. Проведено огляд за участю судмедексперта, попередньо, тілесних ушкоджень не виявлено, — вказано в повідомленні.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ст. 115 з поміткою «природна смерть», тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка й встановить остаточну причину смерті.

У поліції зазначили, що померлий — медик обласної лікарні. За інформацією «Ракурсу», це голова ВЛК.

Видання «Суспільне» з посиланням отриману від ТЦК та СП інформацію повідомляє, що тіло загиблого виявила прибиральниця за робочим столом без ознак життя.

Він залишився ввечері після роботи для внесення даних, що було звичною практикою через значне навантаження, — розповіли у ТЦК.

Джерело: Нацполіція, «Суспільне»