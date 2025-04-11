Колишнього начальника штабу "Азова" Кротевича прибрали зі списку на отримання держнагороди

https://racurs.ua/ua/n205496-kolyshnogo-nachalnyka-shtabu-azova-krotevycha-prybraly-zi-spysku-na-otrymannya-derjnagorody.html

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Колишнього начальника штабу 12 бригади спецпризначення «Азов» Богдана Кротевича прибрали зі списку на отримання державної нагороди.

Про це повідомив сам Кротевич і припустив, що це пов’язано з його позицією щодо заміни Сирського.

Чому так сталося? Можливо, через мою чітку позицію щодо заміни головнокомандувача. Хоча, якщо чесно, інших причин я просто не бачу. Але вкотре я переконався — в цій системі ще дуже багато треба змінювати… Я уявляю собі, як десь хтось б'є кулаком по столу і каже: «От жеж, с*ка, етот Кротевич. Не любить мене. А я тут, бляха, з другою армією світу воюю!» І все стає на свої місця, для них не важливо що ти заслуговуєш та робиш, важливо щоб ти був зручним, слухняним та завжди казав «Так». Але це не для мене. Найкраща нагорода для мене це, коли від'єбуться зі своїми інтригами від адекватних військових та армії нарешті дадуть нормально воювати, — зазначив Кротевич.

Напередодні Кротевич, який звільнився з НГУ, закликав генерала Олександра Сирського піти у відставку, оскільки він не має стратегічного бачення і ставить під загрозу життя українських солдатів.