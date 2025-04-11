Одеський припортовий завод без жодної оплати спожив газу на сотні мільйонів гривень, але перекрити постачання не можуть (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n205499-odeskyy-pryportovyy-zavod-bez-jodnoyi-oplaty-spojyv-gazu-na-sotni-milyoniv-gryven-ale-perekryty.html

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Черговий скандал на Одеському припортовому заводі (ОПЗ).

Нову схему оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк.

ОПЗ заключив контракт на постачання газу з маловідомою фірмою, яка не займається видобутком газу. Вона не виконує свої зобов’язання і, за даними Железняка, держава втрачає 345 млн грн.

Навіть під час війни багато держпідприємств працюють не для наповнення бюджету, а для корупційних прибутків за рахунок держави, — каже старший економіст Центру економічної стратегії Володимир Ланда, який у 2014−2015 роках був радником міністра економічного розвитку і торгівлі з питань управління державними підприємствами.

Зазвичай найкраще рішення — залучати на такі підприємства приватних, у тому числі іноземних, інвесторів. Але з часом такі активи стають менш привабливими, а корупційний шлейф відлякує інвесторів, які б могли створити дієву бізнес-модель, залучити сучасні технології та зробити підприємство прибутковим.

Результат багаторічного «схематозу» збитковий для держави. У 2024 році ОПЗ отримав 878 млн грн виторгу, а чистий збиток компанії перевищив 1,8 млрд грн. У підсумку непокритий збиток досяг космічних 18 млрд грн.

Десять років тому завод оцінювали в $720 млн. У 2016 році уряд виставляв його на приватизацію за $521 млн, потім — за $191 млн, а у 2018 році Фонд держмайна навіть планував скинути стартову ціну до $54 млн. Однак, усі спроби держави знайти заводу нового власника завершилися невдало.

Згодом завод три роки перебував у простої, а коли відновив роботу, старі схеми поновились. З 2009 по 2025 рік тільки публічно зафіксованих корупційних скандалів було більше 20.