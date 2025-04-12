Армія рф готується поновити штурми. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n205516-armiya-rf-gotuietsya-ponovyty-shturmy-na-harkivschyni-hortycya.html

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Росіяни готуються до поновлення штурмів у Харківській області.

На Харківському напрямку російська армія проводить доукомплектування своїх підрозділів після отриманих втрат. Також окупанти готується до поновлення своїх атак. Однак протягом минулої доби на цій ділянці фронту противник наступальних дій не проводив. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» 12 квітня повідомило у Telegram.

Також військові поінформували про відбиття російських штурмів біля трьох населених пунктів на Куп’янському напрямку. Росіяни кинули в атаку колону броньованої техніки в районі Лозової та Нової Кругляківки. Однак у ході бою українські захисники знищили всі п’ять бронемашин.

В «Хортиці» додали, що противник постійно атакує оборонні укріплення ЗСУ на Покровському напрямку. Штурмові дії ворога було відбито захисниками, втрат позицій не відбулося.

Тим часом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що найбільш загрозлива ситуація на Харківщині залишається на напрямках, де ворог ще в 2024 році почав наступальні дії — Вовчанськ і Липці.

Нагадаємо, днями головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що армія рф фактично почала наступ на Сумську та Харківську області — українські військові майже тиждень фіксували подвійне збільшення кількості наступальних дій окупантів на всіх основних напрямках фронту.