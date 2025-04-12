Трамп вирішив звільнити від накладення взаємних мит на смартфони та комп’ютери

https://racurs.ua/ua/n205527-tramp-vyrishyv-zvilnyty-vid-nakladennya-vzaiemnyh-myt-na-smartfony-ta-komp-utery.html

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Адміністрація Дональда Трампа звільняє смартфони, комп’ютери та мікросхеми від взаємних мит.

Вказівка з’явилися після того, як США ввели 125% мита на продукцію з Китаю. Цей крок мав негативно вплинути на такі технологічні компанії, як Apple, що виробляє iPhone та більшість іншої продукції в КНР.

Винятки можуть бути тимчасовими, але вже зараз вигідні для Apple, Samsung і виробників мікросхем.

Крім того, Білий дім також хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів, сказав радник Трампа з торгівлі Пітер Наварро.

Підготовка до таких рішень вимагатиме серйозних переговорів. За цей період ми не укладемо всебічну угоду з жодною країною, — вважає колишня перемовниця Торгового представництва США Венді Катлер.

Напередодні Трамп призупинив на 90 днів запровадження мит для 75 країн; для Китаю мита зросли до 125%.