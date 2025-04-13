Дональд Трамп, фото: GoodFon

https://racurs.ua/ua/n205534-zmyrytysya-abo-zamovknuty-tramp-pro-peregovory-schodo-ukrayiny.html

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Переговори щодо припинення війни в Україні йдуть добре, але «є момент, коли ви просто повинні або змиритися, або замовкнути».

Про це 12 квітня на борту літака Air Force One заявив журналістам президент США Дональд Трамп, повідомляє агентство Reuters.

Я думаю, що відносини між Україною і росією можуть розвиватися добре, і ви дізнаєтеся про це досить скоро, — заявив Трамп.

Є момент, коли ви повинні або змиритися, або замовкнути, і ми побачимо, що станеться, але я думаю, що все йде добре, — додав він.

Зазначається, що цей коментар Трамп зробив наступного дня після того, як висловив розчарування росією і закликав її «рухатися» до досягнення угоди.

Згідно з Кембриджським словником англійської мови, вжита Трампом ідіома «put up or shut up» («змиритися або замовкнути») означає, що особа, про яку йдеться, має «або вжити заходів, щоб зробити те, про що говорив, або перестати говорити про це».

Джерело: Reuters