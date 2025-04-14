На Львівщині затримали агента рф, фото: СБУ

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На Львівщині затримали «подвійного» агента рф, який одночасно працював на фсб та російську воєнну розвідку (більш відому як гру).

Поплічником ворога виявився інструктор Яворівського полігону. Про це сьогодні. 14 квітня, повідомляє прес-центр СБУ.

Його завдання від гру рф полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони, — вказано в повідомленні.

За інформацією СБУ, агент отримав від куратора «карт-бланш» на вибір способу ліквідації українських військових:

за одним зі «сценаріїв» зрадник мав виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП), а потім приховано закласти його в штабі або навчальному корпусі. Також агент розробляв варіант використання «втемну» свого колеги, який мав занести замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів;

ще один спосіб убивства, який розглядав «кріт», був ракетний удар рашистів за координатами актуального зосередження українських захисників на полігоні.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри, задокументувала їх і затримала зрадника, коли він готував пропозиції з ліквідації для свого куратора", — зазначає прес-служба СБУ. — Також під час розслідування встановлено контакти зрадника з куратором із фсб. За його вказівкою агент збирав інформацію про кількість та специфіку підрозділів, які тренуються на Яворівському полігоні.

При обшуках у затриманого вилучили три телефони із сім-картами, які він використовував, щоб приховати контакти з окупантами. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.