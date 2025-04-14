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Ракурс
Пілот Павло Іванов, який загинув під час виконання бойового завдання, був родом із Миколаївської області

Загиблий пілот F-16 Іванов був родом із Миколаївської області

14 кві 2025, 16:31
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Український пілот F-16 Павло Іванов, який загинув під час виконання бойового завдання 12 квітня, був родом з Очакова Миколаївської області.

Український пілот родом із міста Очаків Миколаївської області. Він навчався в Очаківській загальноосвітній школі № 2. Зазначається, що вчителька просила журналістів не називати її ім’я.

Журналістка видання «Ґрунт» та «Телебачення Торонто» Меланія Подоляк розповіла, що лише тиждень тому у Павла Іванова було весілля.

Льотчикам ПС ЗСУ звання Героя України треба давати «фактично всім і ще за життя, — зауважила вона.

Джерело: Ракурс


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