Загиблий пілот F-16 Іванов був родом із Миколаївської області

Пілот Павло Іванов, який загинув під час виконання бойового завдання, був родом із Миколаївської області

https://racurs.ua/ua/n205572-zagyblyy-pilot-f-16-ivanov-buv-rodom-iz-mykolayivskoyi-oblasti.html

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Український пілот F-16 Павло Іванов, який загинув під час виконання бойового завдання 12 квітня, був родом з Очакова Миколаївської області.

Український пілот родом із міста Очаків Миколаївської області. Він навчався в Очаківській загальноосвітній школі № 2. Зазначається, що вчителька просила журналістів не називати її ім’я.

Журналістка видання «Ґрунт» та «Телебачення Торонто» Меланія Подоляк розповіла, що лише тиждень тому у Павла Іванова було весілля.