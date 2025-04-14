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Президент підписав закон про 50% знижку на штрафи за порушення військового обліку

Президент підписав закон про 50% знижку на штрафи за порушення військового обліку

14 кві 2025, 18:55
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Президент України підписав закон, який дозволить наполовину зменшити суму штрафу за неоновлені військово-облікові дані та ухиляння від служби.

Однак це можливо, якщо військовозобов’язаний сплатить кошти протягом десяти днів

Верховна Рада 13 березня ухвалила законопроєкт № 12093, який дозволяє військовозобов’язаним сплачувати штрафи за порушення військового обліку зі знижкою 50%, якщо вони добровільно визнають провину.

Згідно з документом, протягом 10 днів після накладення штрафу можна звернутися до уповноважених органів і сплатити 8500 гривень замість 17 000 гривень. Заявку можна подати особисто або через електронний кабінет у системі «Резерв+". Керівник ТЦК розгляне її протягом трьох днів.

Також закон передбачає закриття адміністративних справ щодо військового обліку для тих, хто добровільно приєднається до служби. Мета закону — наповнення держбюджету, заохочення оновлення облікових даних та зменшення навантаження на адміністративну систему.

Джерело: Ракурс


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