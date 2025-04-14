Голова Сумської ОВА підтвердив факт нагородження військових у Сумах, коли сталася ракетна атака

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Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх стверджує, що не був ініціатором заходу, на якому нагороджували військових 117 бригади. Під час події росіяни вдарили по Сумах ракетами.

Про це сам посадовець сказав «Суспільному».

Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений, — заявив він.

Артюх визнав, що у Сумах було нагородження військових 13 квітня.

Водночас Артюх не відповів на запитання, хто саме його запросив.

Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений — А хто вас запрошував? — Це вже інша тема. Я вам відповів.

Російські окупанти атакували Суми двома балістичними ракетами вдень 13 квітня, вбивши 35 людей і поранивши 117.

Після цього мер Конотопа Семеніхін заявив, що очільник Сумської ОВА Артюх організував у цей день нагородження 117 бригади ТрО в Сумах. Артюха нібито попереджали, що не можна робити шикування, але він проігнорував зауваження. Семеніхін стверджує, що військові не постраждали від російського удару балістичними ракетами, бо були в укритті.

Семеніхін каже, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за цим фактом, щоб зʼясувати, хто ініціював шикування військових в центрі міста за 30 км від лінії фронту. За його словами, ситуацію особисто контролює очільник СБУ Василь Малюк.