⁠Інститут нацпам'яті визнав Жванецького пропагандистом російської імперської політики

https://racurs.ua/ua/n205581-instytut-nacpam-yati-vyznav-jvaneckogo-propagandystom-rosiyskoyi-imperskoyi-polityky.html

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⁠Інститут національної пам’яті визнав сатирика Михайла Жванецького пропагандистом російської імперської політики

Об'єкти, присвячені Жванецькому, Український інститут національної пам’яті визнав такими, що належать до символіки російської імперської політики.

Згідно з висновком інституту, хоча артист народився в Одесі, більша частина його життя і творчості були пов’язані з Санкт-Петербургом і Москвою. Крім того, творча спадщина Жванецького винятково російськомовна, а його внесок у російську культуру неодноразово відзначали почесними званнями та державними нагородами країни-агресора.

В Інституті нацпам’яті зазначили, що 2019 року сатирик відвідав окупований Крим, де знімався у фільмі «Одеський пароплав» на замовлення пропагандистського каналу «Россия-1». Головні ролі в ньому виконували Федір Добронравов і Михайло Пореченков, яких внесено до «Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України».

На підставі викладеного, творча діяльність Жванецького Михайла Михайловича (1934−2020) — радянського та російського письменника-сатирика не пов’язана з розвитком української культури, водночас цілком відповідає визначенню русифікації в розумінні Закону. Присвоєння імені М. Жванецького географічним об'єктам, назвам юридичних осіб та об'єктів права власності, об'єктам топонімії, а також встановлення на його честь пам’ятників і пам’ятних знаків в Україні є втіленням русифікації — російської імперської політики, спрямованої на нав’язування використання російської мови, пропагування російської культури…, — наголосили в Інституті нацпам’яті.

Нагадаємо, влітку минулого року бульвар Жванецького в Одесі перейменували на бульвар Військово-морських сил.