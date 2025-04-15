Демократична партія в Конгресі США. Фото:

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Демократична партія в Конгресі США намагається збільшити підтримку України.

У Палаті представників Конгресу США демократи представили законопроект, спрямований на підтримку України у війні з рф. Документ передбачає виділення фінансової допомоги для післявоєнної відбудови України, зокрема пропонується створення посади спеціального координатора з питань відновлення. Також хочуть виділити кошти і позики для закупівлі зброї і військового обладнання, а ще розширити санкції проти росії. Про це повідомило Reuters з посиланням на джерела, які ознайомлені з законопроектом.

Проект закону отримав назву «Акт підтримки України». Документ подали через два тижні після того, як республіканці і демократи в Сенаті внесли законопроект про жорсткі санкції, які накладуть на Москву, якщо вона відмовиться від мирних переговорів з Києвом.

Зазначається, що такі потенційні дії показують те, що Конгресі занепокоєні майбутнім України на тлі спроб президента США Дональда Трампа домовитися з російським диктатором володимиром путіним про припинення війни.

Наразі незрозуміло, чи підтримають цей законопроект у Конгресі. Однак ініціатори документу переконують, що їхнє завдання — вплинути на дискусії серед політиків, за результатом яких підготують двопартійний законопроект про допомогу Україні.

Нагадаємо, на минулому тижні на зустрічі у форматі «Рамштайн» партнери України зобов’язалися виділити нову військову допомогу на понад 21 млрд євро. Нову допомогу оголосили Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Естонія, Литва.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав це «рекордним збільшенням військового фінансування для України».

Джерело: Reuters