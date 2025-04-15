Ракетний обстріл Сум застав людей під час недільного богослужіння. Фото: ДСНС

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Ракурс

Момент російської ракетної атаки на Суми 13 квітня потрапив на відео.

Цей цинічний удар ворога застав людей під час недільного богослужіння на Вербну неділю одній із церков міста. Відео опублікував канал ABC, 15 квітня повідомив у Telegramжурналіст Андрій Цаплієнко.

На кадрах видно, що перший вибух пролунав одразу після того, як священник закликав прихожан до молитви. Внаслідок влучання ракети будівлю струсонуло, а з вікон храму можна було побачити стовп диму після прильоту.

Після вибуху другої ракети посипалося розбите скло, а в автомобілях спрацювали сигналізації. Прихожани після цього рушили в підвал.

Нагадаємо, російські війська у Вербну неділю, 13 квітня, вдарили по Сумах балістичними ракетами «Іскандер». Перша ракета влучила одну з будівель університету, а друга розірвалась фактично над вулицею. Внаслідок атаки загинули 35 людей, а поранення дістали більш як сотня осіб.

Після цього мер Конотопа Семеніхін заявив, що очільник Сумської ОВА Артюх організував у цей день нагородження 117 бригади ТрО в Сумах. За його словами, що військові не постраждали від російського удару балістичними ракетами, бо були в укритті.

Артюх у відповідь заявив, що нібито не був ініціатором заходу, а був лише «запрошеним».