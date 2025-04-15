Нацгвардійці зупинили масштабний наступ окупантів. Фото: Генштаб

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Національна гвардія зупинила масштабний наступ на Запорізькому напрямку.

На одному з напрямків Запорізької області росіяни здійснили спробу масштабну спробу прориву. Ворог кинув в атаку три танки, 18 БМП, 41 мотоцикл та МТ-ЛБ. Протистояли загарбникам підрозділи 17-ї Полтавської бригади НГУ разом із суміжними підрозділами Сил оборони. Про це Міністерство внутрішніх справ України 15 квітня повідомило у Facebook.

Зазначається, що росіяни штурмували українські позиції упродовж усього дня — від самого ранку й до вечора. Однак ворожий прорив вдалося зупинити завдяки своєчасній реакції захисників та їх влучним ударам.

Наразі підтверджено, що у ході бою гвардійці знищили дві бойові машини піхоти й одну МТ-ЛБ та ліквідували шістьох окупантів, а ще 11 — поранили.

Нагадаємо, бійці 93-ї окремої механізованої та 5-ї окремої штурмової бригад ЗСУ та прикордонний загін «Фенікс» відбили масований механізований штурм окупантів біля Часового Яру. Ворожу колону розбили ще на підході до українських позицій.