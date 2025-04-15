Кабмін погодив звільнення Володимира Артюха. Фото:

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Ракурс

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх звільнений з своєї посади.

Кабінет міністрів України погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної військової адміністрації. Замість Артюха планують призначити Олега Григорова — начальника головного управління Національної поліції в Луганській області. Про це представник уряду в парламенті Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Також уряд сьогодні погодив звільнення Артема Лисогора з посади голови Луганської ОВА. Крісло очільник області займе Олексій Харченко, його призначення погодив Кабмін.

Нагадаємо, російські війська у Вербну неділю, 13 квітня, вдарили по Сумах балістичними ракетами «Іскандер». Перша ракета влучила одну з будівель університету, а друга розірвалась фактично над вулицею. Внаслідок атаки загинули 35 людей, а поранення дістали більш як сотня осіб.

Після цього мер Конотопа Семеніхін заявив, що очільник Сумської ОВА Артюх організував у цей день нагородження 117 бригади ТрО в Сумах. За його словами, що військові не постраждали від російського удару балістичними ракетами, бо були в укритті.

Артюх у відповідь заявив, що нібито не був ініціатором заходу, а був лише «запрошеним».