У Раді зʼявився новий нардеп від «Слуги народу»

Фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n205596-u-radi-z-yavyvsya-novyy-nardep-vid-slugy-narodu.html

Ракурс

У Верховній Раді зʼявився новий нардеп від «Слуги народу» — Сергій Мельник. Він склав присягу 15 квітня.

Про це повідомив у своїх соцмережах нардеп Ярослав Железняк.

Наприкінці лютого 2025 року Рада припинила повноваження народної депутатки Ірини Кормишкіної. Її підозрювали у незаконному збагаченні, Кормишкіна визнала свою провину та пішла на угоду зі слідством.

Після цього у Раді зʼявилося вакантне місце — врешті його зайняв Мельник.

За даними руху Чесно, Мельник народився 25 вересня 1962 року у селі Протасове Нижньогородської області РФ. Він закінчив Одеське Вище артилерійське командне училище. Пізніше він здобув освіту юриста в Національній юридичній академії ім. Я. Мудрого.

У 2019 році Мельник невдало балотувався до ВРУ 9 скликання від партії «Слуга народу» у непрохідній частині списку під № 149. До балотування він працював у правоохоронних органах.