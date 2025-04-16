Дональд Трамп, фото: FMT

https://racurs.ua/ua/n205629-naygirshyy-prezydent-v-istoriyi-ssha-tramp-vidreaguvav-na-krytyku-z-boku-baydena.html

Ракурс

Чинний президент США Дональд Трамп у новому дописі, опублікованому в його соцмережі Truth Social відповів на критику з боку його попередника на цій посаді Джо Байдена.

Байдена Трамп назвав «найгіршим президентом в історії США».

Сонний Джо Байден, найгірший президент в історії Сполучених Штатів, дозволив мільйонам і мільйонам злочинців, багато з яких вбивці, наркоторговці та люди, звільнені з в’язниць та психіатричних лікарень зі всього світу, проникнути до нашої країни через дуже небезпечний та погано продуманий Відкритий Кордон, — заявив Трамп.

Вибачте, але це моя робота — вигнати цих убивць і бандитів звідси. САМЕ ДЛЯ ЦЬОГО МЕНЕ ОБРАЛИ. MAGA! — додав він.

Нагадаємо, Байден нещодавно провів у Чикаго перший публічний виступ після завершення своєї каденції, розкритикувавши адміністрацію Трампа. Зокрема, він заявив, що команда Трампа наробила стільки шкоди, що від цього просто захоплює подих.