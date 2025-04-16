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Ракурс
Дональд Трамп, фото: FMT

Найгірший президент в історії США — Трамп відреагував на критику з боку Байдена

16 кві 2025, 20:53
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Чинний президент США Дональд Трамп у новому дописі, опублікованому в його соцмережі Truth Social відповів на критику з боку його попередника на цій посаді Джо Байдена.

Байдена Трамп назвав «найгіршим президентом в історії США».

Сонний Джо Байден, найгірший президент в історії Сполучених Штатів, дозволив мільйонам і мільйонам злочинців, багато з яких вбивці, наркоторговці та люди, звільнені з в’язниць та психіатричних лікарень зі всього світу, проникнути до нашої країни через дуже небезпечний та погано продуманий Відкритий Кордон, — заявив Трамп.

Вибачте, але це моя робота — вигнати цих убивць і бандитів звідси. САМЕ ДЛЯ ЦЬОГО МЕНЕ ОБРАЛИ. MAGA! — додав він.

Нагадаємо, Байден нещодавно провів у Чикаго перший публічний виступ після завершення своєї каденції, розкритикувавши адміністрацію Трампа. Зокрема, він заявив, що команда Трампа наробила стільки шкоди, що від цього просто захоплює подих.

Джерело: Ракурс


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