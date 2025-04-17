Володимиру Прокопіву оголосили про підозру. Фото:

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Заступнику міського голови Києва Віталія Кличка оголосили про підозру.

Служба безпеки України та Національна поліція у четвер, 17 квітня, повідомили про підозру заступнику голови Київської міської військової адміністрації Володимиру Прокопіву. Про це повідомили «Супслдіьне» та «Українська правда».

За якою статтею не уточнюється, але посадовця підозрюють в організації схем із незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Європи.

Нагадаємо, в жовтні 2024 року міський голова Києва Віталій Кличко тимчасово відсторонив Володимира Прокопіва від виконання обов’язків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень.

Тоді посадовець опинився в центрі скандалу через розслідування журналістів Bihus.Info про низку нерухомості його родини та друзів. Згодом сам Прокопів написав заяву про звільнення.

ЗМІ з’ясували, що родина Прокопіва за час його перебування на посаді заступника голови КМДА придбала значну кількість нерухомості у Києві, включаючи квартири та комерційні приміщення. Bihus.Info писали, що частина цих активів була придбана за вартістю нижче ринкової.

Джерело: «Суспільне», «Українська правда»