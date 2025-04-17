Наслідки удару по Сумах. Фото: ДСНС

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Поховали родину Мартиненків, яку 13 квітня в Сумах вбила російська балістична ракета.

У середу, 16 квітня, у Старому Селі на Сумщині попрощалися з Миколою та Наталією Мартиненками, а також з їхнім 11-річний сином Максимом. Вони у Вербну неділю миттєво загинули внаслідок обстрілу. Родину проводжали усім селом — попрощатися прийшли друзі, знайомі та місцеві мешканці. Про це повідомили «Суспільне» та «Громадське».

Серед родичів була тільки мама загиблої Наталії Надія, яка після трагедії лишилася сама. Сусіди пообіцяли дбати про неї.

Онучок, вставай, — шепотіла вона до маленького Максима на похоронах.

Колега Наталії Юлія Даниленко розповіла, що жінка мала власний магазин косметики, а у вільний час приділяла увагу родині. Напередодні загибелі вона смажила рибу, яку наловив її син. Максим захоплювався риболовлею.

Батько хлопчика, Микола Мартиненко, не дожив до свого 42-го дня народження дев’ять днів.

Класна керівниця 11-річного загиблого хлопчика Дар’я Дорошенко розповіла, що востаннє бачила Максима за два дні до трагедії.

Нагадаємо, російські війська у Вербну неділю, 13 квітня, вдарили по Сумах балістичними ракетами «Іскандер». Перша ракета влучила одну з будівель університету, а друга розірвалась фактично над вулицею. Внаслідок атаки загинули 35 людей, а поранення дістали більш як сотня осіб.

Джерела: «Суспільне», «Громадське»