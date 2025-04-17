Поліція розкрила деталі підозри заступнику голови КМДА. Фото: поліція

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Поліція розкрила подробиці провадження проти заступника голови КМДА, якого викрили на організації «ухилянтських схем»

Посадовець допомагав військовозобов’язаним чоловікам виїхати до країн Європи під виглядом водіїв бензовозів від приватної фірми. Ці шофери начебто мали доставити дизельне пальне для ЗСУ та гуманітарних потреб Києва. Про це 17 квітня повідомила Національна поліція України.

Зазначається, що завдяки цій схемі з травня по червень 2022 року через систему «Шлях» з України виїхали більше ніж 30 чоловіків призовного віку, які не маючи на те законних підстав, перетнули кордон України.

Слідство встановило, що підприємство, від імені якого надавались листи для погодження виїзду за кордон, не мало автомобілів та ліцензії на провадження господарської діяльності. А в співробітників цієї фірми були відсутні посвідчення прав водія відповідної категорії, або вони взагалі не були працевлаштовані.

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) ККУ.

Фігуранту загрожує до семи років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що Служба безпеки України та Національна поліція 17 квітня повідомили про підозру заступнику голови Київської міської військової адміністрації Володимиру Прокопіву.