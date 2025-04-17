Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n205655-ssha-ta-ukrayina-mojut-pidpysaty-ugodu-pro-korysni-kopalyny-nastupnogo-tyjnya-tramp.html

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США та Україна можуть підписати угоду про корисні копалини вже наступного тижня.

Про це сьогодні, у четвер 17 квітня, заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні в Овальному кабінеті, повідомляє CNN.

У нас є угода про корисні копалини, яка, мабуть, буде підписана в четвер, — зазначив Трамп.

Потім він уточнив — «наступного четверга, незабаром».

У нас є угода з цього приводу, — заявив Трамп.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що «меморандум про наміри» укладення угоди про корисні копалини між Україною та США може бути підписаний вже сьогодні онлайн.

За інформацією джерел CNN, цього тижня американські чиновники працюють над угодою з українською делегацією, яка відвідує Вашингтон. Але деталі угоди постійно змінюються протягом останніх тижнів.

Джерело: CNN