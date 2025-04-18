США можуть вийти з переговорів щодо війни в Україні, якщо найближчим часом не буде прогресу

https://racurs.ua/ua/n205665-ssha-mojut-vyyty-z-peregovoriv-schodo-viyny-v-ukrayini-yakscho-nayblyjchym-chasom-ne-bude-progresu.html

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США можуть припинити спроби укласти мирну угоду між росією та Україною, якщо не з’являться чіткі ознаки можливості досягнення домовленості.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо перед відльотом з Парижа.

Якщо вони серйозно ставляться до миру — одна сторона чи обидві — ми хочемо допомогти. Якщо цього не станеться, ми просто перейдемо до інших тем, — зазначив Рубіо.​

Також він анонсував наступну зустріч на початку наступного тижня, однак конкретної дати ще не було визначено.

Я сподіваюся, що це буде зустріч, на якій ми отримаємо більше конкретики. Тож ми працюватимемо над цим, — додав Рубіо.​

Він також підкреслив важливість залучення Європи до мирного процесу.