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Ракурс
США можуть вийти з переговорів щодо війни в Україні, якщо найближчим часом не буде прогресу

США можуть вийти з переговорів щодо війни в Україні, якщо найближчим часом не буде прогресу

18 кві 2025, 11:30
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США можуть припинити спроби укласти мирну угоду між росією та Україною, якщо не з’являться чіткі ознаки можливості досягнення домовленості.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо перед відльотом з Парижа.

Якщо вони серйозно ставляться до миру — одна сторона чи обидві — ми хочемо допомогти. Якщо цього не станеться, ми просто перейдемо до інших тем, — зазначив Рубіо.​

Також він анонсував наступну зустріч на початку наступного тижня, однак конкретної дати ще не було визначено.

Я сподіваюся, що це буде зустріч, на якій ми отримаємо більше конкретики. Тож ми працюватимемо над цим, — додав Рубіо.​

Він також підкреслив важливість залучення Європи до мирного процесу.

Думаю, вони можуть нам допомогти. Вважаю, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть допомогти зрушити це з місця і наблизити до вирішення, — сказав Рубіо.

Джерело: Ракурс


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