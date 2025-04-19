Уряд Орбана письмово закликав угорців голосувати проти підтримки вступу України в ЄС

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Уряд Орбана закликав угорців голосувати проти членства України в Євросоюзі.

Угорцям почали розсилати бюлетені, де питають, чи підтримують вони вступ України до ЄС. Але водночас в брошурі прямо пишуть, що прискорений вступ України до ЄС нібито негативно вплине на всіх угорців і завдасть країні величезних збитків.

В датованому 19 квітня листі інформаційного центру уряду Угорщини, який є в розпорядженні «Європейської правди», угорців закликають голосувати проти підтримки вступу України в ЄС, оскільки, на думку офіційного Будапешта, це «завдасть Угорщині величезних збитків». Також в уряді стверджують, що «прискорене приєднання до України в нинішніх умовах зруйнує угорську економіку».

Так, уряд Угорщини запевняє громадян, що українці нібито заберуть їхні зарплати й пенсії, субсидії, роботу та пільги, а ще європейські вулиці заповнить «українська мафія».

Медіа пишуть, що голосування не має юридичної сили. Але так премʼєр Віктор Орбан зміцнює власні позиції.

Це коштуватиме кожній угорській сім’ї сотні тисяч форинтів на рік, поставить під загрозу пенсії та підтримку фермерів, а також спричинить ризики для безпеки та ринку праці, — йдеться в листі.

Уряд запевняє, що вважатиме результати всенародного голосування обов’язковими для себе. Тому всіх громадян Угорщини закликають узяти в ньому участь і «ухвалити відповідальне рішення».