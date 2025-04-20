Українські військові потрапили в засідку. Фото: Генштаб

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Українські військові потрапили в засідку на Торецькому напрямку.

Є загиблі серед захисників. Винні в цьому окупанти будуть знищені, а Сили оборони України діятимуть дзеркально. Про це президент Володимир Зеленський заявив за результатами доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння. На різних напрямках сьогодні вже було зафіксований 901 обстріл, з них 448 ударів було завдано ворогом з важкого озброєння. Крім того, зафіксовані вже більш ніж 400 застосувань FPV росіянами.

Глава держави додав, що чесне припинення вогню може тривати 30 днів, але відповіді Москви досі немає.

Цей Великдень однозначно довів, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування є росія. Ми готові рухатися до миру й повного, безумовного та чесного припинення вогню, яке може тривати щонайменше 30 днів, але відповіді росії щодо цього досі немає, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Великодня російський диктатор володимир путін заявив, що наказав «зупинити всі бойові дії» з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня. Водночас він додав, що окупанти «мають бути готові відбивати можливі порушення перемир’я та провокації».

У Генштабі ЗСУ поінформували, що з початку доби зберігається висока активність росіян на Покровському напрямку. Два десятки разів розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу Сухої Балки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Лисівки, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Єлизаветівки, Успенівки, Преображенки, Андріївки та Розлива.