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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: соціальні мережі

У середу в Лондоні пройдуть переговори щодо припинення вогню — Зеленський

21 кві 2025, 21:40
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У Лондоні в середу представники України, Британії, Франції та США проведуть перемовини щодо безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру.

Про сьогодні, у понеділок 21 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Щойно говорив із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Хороша й детальна розмова. Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати, — зазначив Зеленський.

Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру, — додав він.

За словами Зеленського, безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру.

І цей Великдень показав, що саме дії росії є причиною затягування війни, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


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