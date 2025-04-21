Владимир Зеленский, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n205752-v-sredu-v-londone-proydut-peregovory-po-prekrascheniu-ognya-zelenskiy.html

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У Лондоні в середу представники України, Британії, Франції та США проведуть перемовини щодо безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру.

Про сьогодні, у понеділок 21 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Щойно говорив із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Хороша й детальна розмова. Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати, — зазначив Зеленський.

Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру, — додав він.

За словами Зеленського, безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру.