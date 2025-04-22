Росіяни вночі атакували Україну 54 дронами. Фото:

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Країна-агресор росія вночі 22 квітня атакувала Україну 54-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

Ворожі дрони злітали з російських Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Чауди в окупованому Криму. До відбиття повітряного нападу противника залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Станом на 9.00 було підтверджено збиття 38 безпілотників на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Повітряні сили поінформували, що сьогодні з 8.00 почалась нова хвиля російської атаки. Групи ударних БпЛА заходять на Київщину, Черкащину та Полтавщину. А нові групи продовжують заходити через Сумщину та Харківщину.

Внаслідок нічної ворожої атаки постраждали Одещина та Київщина.

Київська ОВА поінформувала, що внаслідок нічної російської атаки в Бучанському районі пошкоджені шість осель, чотири авто, господарські будівлі й три гаражні приміщення. Пожежа також виникла на будівельному майданчику.

А в Дніпропетровській області наліт БпЛА спричинив пошкодження адмінбудівлі, чотирьох приватних осель, ЛЕП та господарської споруди. Також горів автомобіль.

Нагадаємо, у ніч на вівторок ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та навчальний заклад. Постраждали троє осіб.