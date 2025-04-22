Окупанти скинули КАБи на село. Фото: ДСНС

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Російські війська завдали ударів по селу в Ізюмському районі Харківської області.

Учора ввечері та сьогодні вранці окупанти здійснили серію авіаударів по прифронтовому селу Гороховатка. Ворог скинув декілька керованих бомб на приватні житлові будинки. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.

Поранення дістали 48-річна жінка та 55-річний чоловік. Також у селі горіли чотири приватні оселі, господарчі споруди та гараж. Обстріл пошкодив також 11 будинків та три магазини.

Також в ДСНС поінформували, що в Лимані на Донеччині внаслідок ворожого удару загорілася двоповерхова адміністративна будівля. Пожежу на площі майже 2 тис. кв. м рятувальники гасили понад дев’ять годин. Пошкоджено також ще одну адмінбудівлю, приватний будинок і авто.

А в Костянтинівці через російські обстріли горіла чотириповерхова адмінбудівля. Загалом у місті пошкоджено чотири приватні будинки, 6 адмінбудівель, гуртожиток, склад і підприємство.

Нагадаємо, ввечері 21 квітня ворожа авіація завдала авіаційного удару по селу Петропавлівка Куп’янського району. Жертвами атаки стали 54-річна жінка та чоловік 26 років. Внаслідок атаки у Петропавлівці пошкоджено житлові будинки.