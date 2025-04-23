Українська делегація провела зустріч із радниками країн-учасниць «Коаліції охочих». Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n205795-ukrayinska-delegaciya-zustrilasya-z-radnykamy-krayin-souznykiv-u-londoni-podrobyci.html

Ракурс

Зустріч у Лондоні 23 квітня провела українська делегація з представниками країн-учасниць «Коаліції охочих».

Україну представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умеров. Від Великої Британії був присутній радник прем'єр-міністра з питань нацбезпеки Джонатан Пауелл, від Франції — радник президента Еммануель Бонн, а від Німеччини — радник канцлера з питань зовнішньої політики і безпеки Єнс Плетнер. Про це Єрмак повідомив у Telegram.

За словами очільник офісу Зеленського, це була вже друга зустріч у такому форматі, а перша відбулася в Парижі минулого тижня. Сьогодні сторони продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та сталого миру в Україні. Було наголошено, що учасники віддані мирним зусиллям президента США Дональда Трампа.

Єрмак відзначив, що Київ вдячний союзникам за тверду підтримку і спільне прагнення якнайшвидше зупинити війну. Однак заявив, що Москва так само відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес і намагаючись маніпулювати переговорами.

Але міжнародна єдність і чітка позиція наших партнерів не залишають їй шансів, — написав він.

Посадовець додав, що сторони домовилися продовжити регулярні консультації для досягнення справедливого миру в Україні.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що провідні дипломати США, Великої Британії, Франції, Німеччини та України відклали заплановану на сьогодні зустріч у Лондоні для переговорів на високому рівні. Однак мали відбутися перемовини між високопосадовцями з п’яти країн.