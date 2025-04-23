Новий дрон «Генерал Черешня». Фото: Генштаб

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Новий дрон з’явиться в арсеналі Збройних сил України.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у військах безпілотний FPV-авіакомплекс «Генерал Черешня». Цей комплекс складається із коптерів на базі рам різного типорозміру, оснащених потужними електродвигунами. Про це прес-служба оборонного відомства 22 квітня повідомила у Telegram.

Зазначається, що ці дрони можуть нести бойове навантаження для ураження бронетехніки, автомобілів або укріплень противника.

Комплекс «Генерал Черешня» може бути розгорнутий і підготовлений до роботи за лічені хвилини. Це дуже важливо для забезпечення безпеки екіпажу, — наголосили в МОУ.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у військах безпілотний авіаційний комплекс «Хижий птах». Цей БпАК вітчизняного виробництва має підвищену стійкість до роботи під дією ворожих систем радіоелектронної боротьби.