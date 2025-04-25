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Ракурс
У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи. Фото: ДСНС

12 загиблих та 87 постраждалих — у Києві завершили пошуково-рятувальні роботи

25 кві 2025, 08:50
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У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку в Святошинському районі.

Внаслідок цинічного обстрілу загинули 12 осіб, а 87 постраждали. Ще тривають аварійно-відновлювальні роботи — проводиться розбирання пошкоджених будівельних конструкцій. Працюють 73 рятувальника та 25 одиниць техніки. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня російські війська масовано атакували Київ ракетами та дронами. Найбільше від атаки постраждав Святошинський район — там була пошкоджена багатоповерхівка. Також руйнувань зазнали щонайменше 25 житлових будинків, школа та дитячий садочок.

Поранені цивільні дістали різноманітні травми — від гострої реакції на стрес до множинних поранень. У лікарнях вчора перебували 44 поранених.

У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи. Фото: ДСНС

У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи. Фото: ДСНС

У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи. Фото: ДСНС

У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи. Фото: ДСНС

Наразі відомо, що окупанти вгатили по будинку у Святошинському районі Києва північнокорейською балістичною ракетою КN-23. Ці ракети мають боєголовки вагою до однієї тонни, що робить їх більш потужними, ніж російські аналоги.

Джерело: Ракурс


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