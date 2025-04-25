У Павлограді зросла кількість загиблих і постраждалих. Фото: ОВА

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Російський обстріл Павлограда вночі 25 квітня призвів до загибелі та поранення цивільних.

Внаслідок нальоту ворожих БпЛА в місті вже троє загиблих. Новою жертвою окупантів стала дитина. Кількість постраждалих зросла до 10 осіб, вісьмох довелося госпіталізувати. У важкому стані перебуває 36-річна жінка, а всі інші у стані середньої тяжкості. Серед них — 17-річний хлопець. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За його словами, у багатьох пацієнтів зафіксоване отруєння продуктами горіння. Також є черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани. Всім постраждалим надають необхідну меддопомогу.

У ДСНС поінформували, що внаслідок повторного ворожого удару, отримав поранення рятувальник.

Нагадаємо, вночі 25 грудня внаслідок масованої російської дронової атаки на Дніпропетровську область у Павлограді був пошкоджений житловий п’ятиповерховий будинок. Спершу було відомо про двох загиблих осіб та шістьох постраждалих.