МАГАТЕ заявило про стрілянину на ЗАЕС. Фото:

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Стрілянина на окупованій Запорізькій АЕС сталася у четвер, 24 квітня.

Експертам МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, наказали залишатися в приміщенні після того, як неподалік від головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс, пролунали гучні постріли. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

За його словами, російські військові заявили експертам, що через «загрозу з боку безпілотників» довелося відкласти заплановані дії групи на станції.

Також протягом останнього тижня МАГАТЕ фіксувала вибухи і постріли на різних відстанях від «атомки» майже щодня.

Те, що колись було практично неймовірним — свідоцтва військових дій поблизу великого ядерного об'єкта — стало майже повсякденним явищем і звичною частиною життя на найбільшій у Європі атомній електростанції, — наголосив Гроссі й додав, що це явно нестійка ситуація.

Нагадаємо, 26 жовтня на окупованій ЗАЕС сталося пошкодження резервуару, який використовується для зберігання дизельного пального. В Міністерстві закордонних справ України заявили, що окупанти не можуть забезпечити навіть базову безпеку об'єкта, а сам інцидент є прямим результатом заміни ліцензованих українських експертів некваліфікованими представниками країни-агресора.