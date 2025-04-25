Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n205847-v-ukrayiny-nemaie-dostatno-zbroyi-schob-povernuty-krym-zelenskyy.html

Ракурс

В України недостатньо зброї для повернення Криму.

Про це під час відвідування місця російської атаки 24 квітня у Києві заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє видання «Суспільне».

Саме зброї. Не людей — наші люди це найголовніше. Але казати, що у нас немає армії — це неправда. Та я погоджуюсь з президентом Трампом, що в України недостатньо зброї для повернення контролю над півостровом Крим, — наголосив Зеленський.

Він додав, у країн світу є інші можливості, щоб допомогти Україні повернути Крим. Серед них він назвав санкції проти росії.

23 квітня президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social опублікував повідомлення, у якому заявив, що ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів «був втрачений багато років тому».

Джерело: «Суспільне»